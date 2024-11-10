Несмотря на колоссальные потери, они не достигли оперативно значимых успехов.

Оккупационные войска за два месяца имели существенное продвижение, захватив самую большую по площади территорию за последние два года войны. Однако их потери настолько колоссальны, что их не оправдывают достигнутые успехи.

Как отмечают аналитики ISW, РФ не может нести такие потери постоянно. Речь идет о 80 тысячах солдат, около 200 танков и более 650 бронемашин. Это на 20 тысяч больше, чем потеряли американцы за почти 20 лет операций в Ираке и Афганистане.

За два месяца россияне активизировали наступательные операции возле Купянска Харьковской области, а также Селидово, Курахово и Угледара Донецкой области. Им удалось захватить Угледар и Селидово, однако они еще не достигли оперативно значимых успехов, поскольку продвинулись в основном по открытым полям и небольшим населенным пунктам.

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"Если Вооруженные силы Украины не остановят эти наступательные операции, российские войска в конце концов достигнут оперативно значимых успехов. Однако военные РФ не могут нести такие потери бесконечно долго, особенно для таких ограниченных побед. ISW ранее приводил данные, указывающие на то, что российские войска только в Покровском районе с октября 2023 года потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков", - говорят эксперты.

Проблемы РФ в живой силе

В Институте изучения войны отметили, что оккупанты, вероятно, накопили большое количество техники на приоритетных участках фронта. Но сокращение запасов советских времен и текущие темпы производства делают этот уровень потерь непомерно большими в долгосрочной перспективе.

Аналитики заметили признаки того, что Кремль пытается набрать достаточное количество солдат, чтобы заменить потери на фронте. При этом сам правитель РФ Владимир Путин признал постоянный дефицит рабочей силы в своей стране и зависимость от мигрантов. Эксперты утверждают, что страна-агрессор зависит от принуждения мигрантов к вступлению в армию, чтобы удовлетворить свои потребности в рабочей силе.

"Даже принудительная мобилизация резервистов не решит большую проблему, с которой, очевидно, сталкивается Путин, - найти достаточное количество людей для работы в российских отраслях промышленности и одновременно удерживать фронт", - пришли к выводу в ISW.

Недовольство милблогеров российским командованием

В то же время российские военные блогеры продолжают жаловаться на непропорционально высокие потери личного состава, особенно - в ультранационалистическом сообществе блогеров. По мнению экспертов, это может повлиять на расчеты Путина в будущем.

Бывший российский инструктор штрафных воинских частей "Шторм-Z" и военкор пожаловался, что подготовка штурмовиков занимает не менее шести месяцев. При этом командование рассматривает их как "мясо", не требующее высокого уровня подготовки и основной задачей которого является "ловить беспилотники и обломки". Он отметил, что значительный уровень потерь в пехоте связан с тактикой отправки небольших штурмовых групп несколькими волнами в попытке подавить ВСУ.

Сам блогер назвал эту тактику "непутевой" и "неправильно организованной" и признал, что в таких условиях успехи оккупантов "не выглядят пропорциональными безвозвратно потраченным ресурсам - человеческим и материальным". Критику вызвала и недавняя гибель операторов специализированных дронов, которых в качестве наказания отправили на штурмы.

"А постоянное использование российских военнослужащих, особенно специализированных войск, в неорганизованных, с высоким уровнем отсева, пехотных "мясных" штурмах, которые приводят к непропорционально малым успехам, может продолжать вызывать возмущение сообщества блогеров - группы, в отношении которой Кремль продемонстрировал свою особенно чувствительную позицию", - подытожили в ISW.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупационные войска уже некоторое время продвигаются на фронте. Враг усиливает свой натиск на участках, где ему удается растянуть украинскую оборону и создать "клешни", заявил соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула.

Командир роты огневой поддержки 5 ОШБр Николай Зинько заявил, что россияне прощупывают украинскую оборону на Бахмутском направлении.

Мотивация для российской пехоты сводится к угрозам и запугиванию, тогда как Украину сдерживает понимание того, почему мы воюем, рассказал полковник НГУ Артем Илюхин.

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