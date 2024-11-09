Видео очередного преступления уже распространяется по Сети.

Российские оккупанты расстреляли пленного бойца Сил обороны, который был ранен и без оружия. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"У оккупантов нет предела цинизму и жестокости! Россияне расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина. Они зафиксировали это на видео, которое распространяется в сети", - сообщил омбудсмен.

По словам Лубинца, он направит соответствующее письмо в ООН и Международный комитет Красного Креста. МККК и ООН. Омбудсман подчеркнул, что расстрел пленных является нарушением Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

Видео дня

Военные преступления россиян: последние новости

Как писал УНИАН, россияне систематически казнят пленных бойцов Сил обороны и даже гражданских украинцев в зоне боевых действий. Последний известный такой случай произошел всего несколько дней назад на Покровском направлении. По данным Офиса Генпрокурора, оккупанты казнили шестерых пленных.

Также мы рассказывали, что в конце октября в только что оккупированном городе Селидово россияне расстреляли гражданское авто и двух женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: