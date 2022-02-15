Кроме этого, духовенство Львова приняло инициативу провести обучение для духовенства по оказанию домедицинской помощи.

Во Львове представители духовенства пришли на совещание городского совета и обсудили вопросы практического взаимодействия с церквями на уровне города. Совет епископов Львова воспринял инициативу относительно того, что церкви смогут принять переселенцев и предоставить подвалы для укрытия в случае, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом сообщается на сайте городского совета Львова.

Во время встречи совет епископов Львова и мэр города Андрей Садовый и другие чиновники обсудили, как церкви смогут помочь, если РФ нападет на нашу страну. На обсуждение были поставлены следующие вопросы:

возможности церквей принять внутриперемещенных лиц и позаботиться о них, в том числе на территории храмов;

возможности использования подвалов церквей как укрытие;

проведение обучения для духовенства по оказанию домедицинской помощи.

Мэр Львова отметил, что сейчас нужно готовиться к любому развитию событий, а сам город должен оставаться безопасным для людей. Для этого и нужна помощь от духовенства. Церкви могут помочь не только молитвами, но и ресурсами.

Епископы с пониманием приняли инициативу городских властей. Митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий отметил, что в настоящее время духовенство и власть должны быть едиными в помыслах и мыслях. Епископы заявили о готовности принять в храмах и укрытиях людей.

"Постоянная молитва - это наше действенное оружие. Должны быть вместе с нашими прихожанами постоянно, и чтобы они знали, где можно найти священника, в случае отсутствия телефонной связи. Вместе, в единстве, с Божьей помощью, сможем пережить это непростое время", - добавил епископ-помощник Львовской архиепархии УГКЦ Владимир.

Ранее УНИАН уже сообщал, что из Киева во Львов переезжают посольства и консульства. Город заполонили авто с дипномерами.

Вас также могут заинтересовать новости: