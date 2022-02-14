Из Киева во Львов переезжают представители посольства Канады, США, Нидерландов, а также из Днепра сюда якобы уже приехали немецкие дипломаты из тамошнего консульства.

Львов принимает посольства и консульства иностранных государств. О переезде из Киева заявили уже ряд дипломатических учреждений.

Как говорится в сюжете ТСН, на улицах Львова уже стало больше автомобилей с дипломатическими номерами, в частности почти два десятка машин припаркованы возле одного из отелей в центре города.

Из Киева во Львов переезжают представители посольства Канады, США, Нидерландов, а также из Днепра сюда якобы уже приехали немецкие дипломаты из тамошнего консульства.

"Каждое посольство, оно заранее имеет варианты, многие дипломатические учреждения еще несколько месяцев назад начали эти варианты прорабатывать, они их проработали, они имеют соответствующие помещения, а, в случае необходимости, чтобы город помог, будет помогать", - заявляет городской голова Андрей Садовый.

Как писал УНИАН, ранее во Львове состоялось внеплановое заседание комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Единственный вопрос - военная угроза со стороны России. Там постановили сделать существенный запас крови и закупить дизель генераторы для различных служб города в случае перебоя с электричеством, чтобы могли работать.

По словам мэра, запасы медикаментов есть на 3 месяца, также глава Львова заверил, даже если полностью исчезнет свет, есть возможность подавить жителям санитарный объем воды.

А в целом по состоянию на сейчас во Львове спокойно и безопасно.

Эвакуация дипломатов из Украины: что известно

Как писал УНИАН, из-за угрозы российской агрессии Канада и Австралия эвакуируют свои посольства из Киева. А Германия переносит консульство из Днепра во Львов и сокращает штат посольства в Киеве.

Министр иностранных дел Израиля договорился с украинскими коллегами о том, что в случае начала вторжения израильское посольство будет перенесено из Киева во Львов.

Семьи сотрудников латвийского посольства покинули Украину.

А французский посол в Украине призвал всех граждан Франции, которые остаются в стране, запастись едой, питьевой водой и теплой одеждой.

Накануне Министерство иностранных дел Японии объявило об эвакуации почти всех сотрудников посольства в Украине из-за роста напряженности.

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