Открыть двери, чтобы зайти или выйти, пассажиры смогут с помощью специальной кнопки.

Во Львове 14 февраля стартовала акция "Сохраним тепло вместе", в рамках которой пассажиры трамваев сами будут открывать двери.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Как рассказали во ЛКП "Львовэлектротранс", акцию внедрили не только для экономии электроэнергии, которую тратят на отопление в салонах (а это ориентировочно 5 млн грн за зиму), но и для привыкания львовян к использованию базовых опций, которые были заложены производителями трамваев и активно используются в других городах как за рубежом, так и в Украине. В частности, такое нововведение действует в Ивано-Франковске.

Система персонализированного открытия дверей будет работать только в вагонах 34-х трамваев КТ4-D (Берлин) и марки "Электрон". Причем самостоятельно открывать двери пассажиры смогут только с разрешения водителя на фиксированных остановках, кроме часа пик (с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00) в будние дни. Такие вагоны обслуживают маршруты №3, 6 и 8.

Открыть дверь можно будет с помощью специальной кнопки как изнутри – чтобы выйти, так и снаружи – чтобы зайти в салон.

Руководитель управления транспорта Львовского городского совета Орест Олеськив пояснил, что в салонах работает соответствующая озвучка – пассажиров информируют, как пользоваться кнопкой.

"Также просьба к тем жителям, которые знают, как это работает: если вы видите, что пассажир не понимает, как зайти в трамвай – помогите ему открыть дверь, подскажите, как пользоваться кнопкой", - обратился чиновник.

Также он отметил, что при условии успешного тестирования такую практику введут на постоянной основе. А в дальнейшем – и в троллейбусах.

"Считаю, что к такой опции львовянам следует привыкать постепенно. Сейчас – тестовый режим, но планируем продлить и в дальнейшем, поскольку такая потребность появится, когда летом заработают кондиционеры в салонах – для сохранения прохлады. Также надо понимать, что такие изменения будут и в троллейбусах марки "Электрон", - подытожил Олеськив.

Как сообщал УНИАН, с января во Львове начал работать е-билет. "ЛеоКарт" заработал в тестовом режиме в общественном транспорте города.

Он будет работать во всех видах общественного транспорта Львова: трамваях, троллейбусах, автобусах, а также даст возможность пересадки между этими видами транспорта в течение 40 минут после зафиксированной оплаты.

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