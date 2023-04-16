Кроме того, за прошедшие сутки у защитников Украины была удачная "охота" на российские ЗРК.

За прошедшие сутки силы обороны Украины успешно отработали по российским оккупантам.

Как сообщается в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 3 - по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, за прошедшие сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25, стоимость которого достигает $11 млн.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Война в Украине - последние новости с фронта

За минувшие сутки украинские защитники отбили более 60 вражеских атак. Несмотря на потери, россияне продолжали атаковать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Вместе с тем агрессор обстрелял десятки населенных пунктов вдоль всей линии фронта.

По данным проекта Oryx, Россия потеряла с начала вторжения более 10 тысяч единиц военной техники, включая почти 2 тысячи танков. Эксперты отмечают, что это не исчерпывающая цифра, а лишь минимальное пороговое количество, которое доказано фото и видеоматериалами.

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