Погибший военный обучал украинские силы.

Бывший британский военнослужащий Джордан Гэтли погиб в Северодонецке, воюя на стороне Украины.

Об этом сообщает Sky News.

Семья Джордана сообщила, что он покинул британскую армию в марте, "чтобы продолжить свою карьеру солдата в других областях". Вскоре после этого вылетел в Украину, чтобы помогать украинцам отбиваться от российских войск и обучать украинских солдат.

По имеющейся у близких информации, Гэтли был застрелен в Северодонецке.

"Его команда говорит, что они все любили его, как и мы, и он сильно изменил жизнь многих людей, не только будучи солдатом, но и обучая украинские силы. Джордан и его команда так гордились своей работой, и он часто говорил мне, что миссии, которые они выполняют, опасны, но необходимы. Он любил свою работу, и мы так гордимся им. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах", - сообщил его отец Дин.

Джордан Гэтли - второй британец, погибший в Украине за время полномасштабной войны.

Как писал УНИАН, 36-летний Скотт Сибли умер в конце апреля и также был бывшим военнослужащим британских вооруженных сил.

Накануне стало известно, что в Украине погиб первый чешский солдат-доброволец, воевавший в составе Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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