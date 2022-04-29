Он стал первым гражданином Великобритании, погибшим в Украине за время полномасштабной войны.

Ветеран британской армии, 36-летний Скотт Сибли был убит в Украине.

Об этом сообщает Sky News.

Министерство иностранных дел Великобритании по делам Содружества и Развития (FCDO) сообщило: "Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине, и мы поддерживаем его семью".

Там предоставило никаких подробностей о том, чем мужчина занимался в Украине.

Он стал первым гражданином Великобритании, погибшим в Украине за время полномасштабной войны.

Погибший британец был ветераном вооруженных сил Великобритании. Сибли раньше служил в Королевском логистическом корпусе. Его бывшее подразделение воздало ему должное на своей официальной странице в Facebook.

Неясно, в какой день он был убит. Предполагается, что это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.

Также известно, что еще один британец считается пропавшим без вести. Как предполагают, он также отправился в Украину, чтобы сражаться против российских войск.

"Нам известно о гражданине Великобритании, пропавшем без вести в Украине, и мы поддерживаем его семью. Мы срочно ищем дополнительную информацию", - сказал представитель FCDO.

Ранее сообщалось, что жена подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что его можно обменять на двух морпехов-британцев, которые попали в плен к российским оккупантам в Мариуполе.

Соединенное Королевство заявило, что не будет помогать Москве с перспективой обмена кума Путина Виктора Медведчука на двух британских военных ВСУ, взятых в плен Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: