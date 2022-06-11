Его смерть подтвердили в МИД Чехии.

В Украине погиб первый чешский солдат-доброволец, воевавший в составе Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, пишет Czech Radio.

Он подтвердил информацию о гибели первого чешского добровольца, опубликованную ранее в социальных сетях.

Сообщается, что мужчина был родом из города Тршебич. "Чешское телевидение" заявило, что он погиб от попадания минометной гранаты.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Чехии Милош Земан одобрил вступление в Вооруженные Силы Украины 103 граждан Чехии.

Напомним, что ранее оккупанты в так называемой "ДНР" засудили к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - Шона Пиннера, Эйдена Эслина и Саадуна Брагима.

По данным росСМИ, британцев Пиннера и Аслина взяли в плен в Мариуполе в середине апреля, они оба принесли присягу ВСУ еще в 2018 году, а марокканца Саадуна – 12 марта в Волновахе, он учился в одном из университетов Украины.

В Управлении ООН по правам человека судили смертный приговор, вынесенный трем иностранным добровольцам в Украине так называемым "судом" самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" и приравняли его к военному преступлению.

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