Резкое изменение курса с Востока на Юг спровоцировало заявление Киева о готовности к контрнаступлению на Херсон.

Россияне стягивают свои войска на Юг Украины. Оккупационные подразделения на южном плацдарме пытаются всячески удержать Херсонскую область.

Как напомнимли в сюжете FreeДом, по оценкам британской разведки, в ближайшее время начнется новая фаза войны, основной фронт которой протяженностью около 350 км будет на Юге.

"В Крым переместили БТГ численностью 800-1000 человек. Их, скорее всего, задействуют для усиления российской группировки на Херсонщине. 2 августа в Крым перебросили новую БТГ, их также перебрасывают с восточной группировки сил и, с высокой вероятностью, отправят в Херсонскую область", - сообщает британская разведка.

"Они точно также намереваются действовать, например, как это было в Мариуполе. Одновременно действовало несколько десятков батальонно-тактических групп, которые на тот момент были максимально боеспособны, максимально вооружены, максимально подготовлены и оснащены", - говорит военный эксперт Александр Коваленко.

В захваченные южные регионы Украины стянуто 25 тысяч российских солдат, 10 тысяч из них находится на западном берегу Днепра, к юго-востоку от Николаева.

"Они явно передислоцировали и перегруппировали значительное количество своих подразделений с востока именно на юг для того, чтобы развернуть на южном плацдарме ряд наступательных операций. В частности в направлении Николаева, в направлении Кривого Рога, в направлении Запорожья", - говорит эксперт Коваленко.

Резкое изменение курса с Востока на Юг спровоцировало заявление Киева о готовности к контрнаступлению на Херсон. За месяц украинская армия отодвинула линию фронта от Николаева на 1,5 километра.

"После того как Вооруженные силы Украины фактически полностью лишили возможности этой группы войск иметь полноценное логистическое соединение с левым берегом, а именно - были нанесены удары по Антоновскому автомобильному мосту, по Антоновскому железнодорожному мосту, а также под огневыми ударами находилась Каховская ГЭС, они решили не выводить свои войска, а наоборот насытить их силами и средствами для того, чтобы максимально повысить устойчивость данного подразделения под контрнаступление, то есть блокировать контрнаступление в обороне", - подчеркнул военный эксперт.

Оккупанты пытаются компенсировать логистические потери с помощью паромных переправ, но это не заменит им полноценный четырехполосный автомобильный мост, при этом строить понтонные мосты для "второй армии мира" рискованно.

"Количество складов на правом берегу, оно не увеличилось, а наоборот - с каждой ночью оно уменьшается. ВСУ продолжают наносить удары по складам с боеприпасами, в особенности на правом берегу. Не имея полноценного обеспечения из-за отсутствия нужного количества складов, не имея полноценной системы управления, российские оккупанты собирают довольно таки большую группу войск для начала наступательных действий", - говорит Коваленко.

По его словам, ВСУ во всех отношениях готовы в данном случае держать оборону и блокировать любые наступательные действия российских оккупантов.

Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявлял, что оккупантам не удается спланировать наступление на Николаев, но они продолжают его имитировать.

Вас также могут заинтересовать новости: