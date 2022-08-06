Самые интенсивные боевые действия сместятся на фронт протяженностью около 350 км - от Запорожья до Херсона.

По оценкам британской разведки, в ближайшее время начнется новая фаза войны, основной фронт которой протяженностью около 350 км будет на юге.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине.

"Российские войска почти точно скапливаются на юге, ожидая либо контрнаступления Украины, либо готовясь к наступлению. Длинные конвои российских военных грузовиков, танков, артиллерии и прочего продолжают двигаться из Донбасса на юго-запад", - отмечают в нем.

Есть сообщения о переброске сил с оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Крымский мост в Крым.

"В Крыму переместили БТГ численностью 800-1000 человек, их скорее всего задействуют для усиления российской группировки на Херсонщине. 2 августа в Крым перебросили новую БТГ, их также перебрасывают из восточной группировки сил и с высокой вероятностью отправят на Херсонщину в ближайшие дни", - сообщает британская разведка.

Украинские военные, рассказывают в обзоре, продолжают бить по тылам противника, выбирая целями мосты, склады боеприпасов и железнодорожные узлы на оккупированном юге. Учитывая стратегическую важность железнодорожной ветки, которая соединяет оккупированный Крым с югом, действия по созданию всех возможных проблем для нее вероятно имеют целью затруднить для России логистику южной группировки войск.

"Война России против Украины вскоре войдет в новую фазу. Самые интенсивные боевые действия сместятся на фронт протяженностью около 350 км - от Запорожья до Херсона", - заключает разведка.

Ранее сообщалось, что Россия, скорее всего, разместила специальное оборудование возле поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь отвлечь дальнейшие удары ВСУ по своим переправам.

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