Свой шанс захватить Николаев оккупанты упустили еще в марте.

Оккупантам не удается спланировать наступление на Николаев, но они продолжают его имитировать.

Как отметил в эфире национального телемарафона генерал-майор Дмитрий Марченко, российские войска пока лишь имитируют подготовку к наступлению на юге.

"Они хотят ввести нас в заблуждение, что они вроде бы готовят наступательные действия", – сказал Марченко.

Впрочем, на самом деле из-за того, что украинские защитники успешно уничтожают склады и логистику врага, захватчикам сложно планировать наступление.

"Свой шанс захватить Николаев они упустили еще в марте. Сейчас в Николаеве очень хорошо построена оборона. Тех сил и средств, которые есть, достаточно для того, чтобы отбить любые атаки врага", - убежден генерал-майор.

Марченко уверен, что Николаев россиянам "точно не удастся захватить".

Как сообщал УНИАН, 20 июля председатель Николаевской ОВА сообщил, что для проведения операции по выявлению наводчиков оккупантов планируется через неделю-два закрыть Николаев на несколько дней. С этой целью в Николаеве с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа был введен длительный комендантский час.

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