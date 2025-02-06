Президент Украины убежден, что президент Трамп сможет заставить российского диктатора закончить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится говорить с ним о прекращении войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

В частности, он ответил, будет ли отменять свой указ о запрете ведения переговоров с Россией.

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"В ситуации по отмене указа и т.д. - это, в принципе, такой нарратив Российской Федерации. Они будут искать постоянно шанс, чтобы не встречаться. И я это откровенно сказал. Будут искать те или иные причины. Если мы хотим закончить войну, и мы хотим действительно, мы хотим мира - то причины точно второстепенные. Все остальное решится. Я уверен в этом. Но проблема, мне кажется, что Путин боится со мной, в принципе, разговаривать об окончании войны. Я не знаю почему, вроде бы взрослый человек - боится с другим человеком остаться наедине без своей "своры"", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент Украины убежден, что президент США Дональд Трамп сможет заставить Путина закончить войну.

Также, относительно дипломатии, как сказал Зеленский, его интересует, чтобы это был не план того или иного государства без учета видения Украины.

"Прежде всего, мы - украинцы! Без нас, безусловно, не может быть окончания войны, без Украины. Потому что война - в Украине", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина субъективна, и это было доказано во время войны, особенно в начале российского вторжения, когда наша страна была почти в одиночестве без помощи.

"Рад, что нам помогают страны. И я думаю, поэтому, для них очень важно, что думает народ Украины. Нельзя за народ Украины закончить эту войну. Иначе, она просто не закончится. Она может закончиться просто на бумаге. А нам, для нас всех важно, чтобы у нас был устойчивый мир", - подчеркнул Зеленский и добавил, что Украине важно получить сильные гарантии безопасности и чтобы у России не было шанса вернуться с войной.

"И поэтому, я буду говорить. Мы уже говорим с американскими коллегами. Вы знаете, что Кит Келлог на связи, специальный представитель по Украине президента Трампа. Он будет здесь. У нас будет встреча. У нас на связи мой глава Офиса (глава ОП Андрей Ермак - УНИАН) постоянно с Майком Вольцем (советником президента США по национальной безопасности - УНИАН), и у меня также будет связь и будет несколько разговоров. Я не хочу сейчас говорить - в каком формате и когда", - сказал Зеленский.

Однако, как подчеркнул президент Украины, будет происходить работа, чтобы было общее понимание и видение.

"Даже если России что-то не нравится - нам нужно общее видение среди партнеров, а потом мы готовы к дипломатии", - отметил Зеленский.

Также, по его словам, Трамп и страны Европейского Союза считают, что дипломатия невозможна без России и диктатора Путина.

"Я сказал, я готов, если у нас будет понимание: чем закончится эта война для нас. Мы готовы к дипломатии. Я не имею никаких с этим проблем", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский запретил вести переговоры с Путиным - что известно

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября, в котором, в частности, говорилось о том, что наша страна не может вести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Зеленский отметил, что своим запретом кому угодно вести переговоры от имени Украины с Россией, он остановил сепаратизм в Украине.

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