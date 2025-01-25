Президент Украины рассказал, почему он это сделал и что это на самом деле дало.

Путин в начале полномасштабного вторжения начал очень быстро строить большое количество различных каналов вместе с сепаратистами и с представителями других государств по влиянию на Украину, ее независимость и президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что своим запретом кому угодно вести переговоры от имени Украины с Россией, он остановил сепаратизм в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

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Зеленский отметил, что когда россияне распространяют очень много сигналов относительно каких-то там "декретов", как они это называют - они "еще живут в 1917 году".

В этой связи, президент Украины напомнил об указе от октября 2022 года на основе решения СНБО о невозможности проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Можем ли мы разговаривать или не можем? Я вам отвечаю, прежде всего - решение Совета национальной безопасности и обороны. Почему я подписывал этот указ? Потому что Путин начал очень быстро строить большое количество различных каналов вместе с сепаратистами и вместе с представителями других государств по влиянию на Украину, на нашу независимость и на меня... Много переговорных процессов, много теневых политических коридоров. Я это остановил быстро. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве тем, что я запретил кому-либо, любым представителям, политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина в течение войны", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сторонники Путина пытались давить через много разных коридоров, и через депутатский корпус наших граждан Украины и депутатов европейских стран, и через США.

"Было много разных переговорных площадок. И я просто понял, что мы и наши соответствующие органы не могут это контролировать. Вот и все. Поэтому я принял абсолютно справедливое решение. Я президент Украины. Я лидер тех или иных переговоров. И всем остальным я запретил. Я понимаю, что Путину это не нравится, потому что каналов у него было много. И есть каналы, о которых все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, а потом мы их обменяли на наших военных. А также они использовали другие каналы, и даже в наших некоторых институтах, о которых я публично еще не готов говорить", - подчеркнул Зеленский.

Что известно о запрете вести переговоры с Путиным

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября, в котором, в частности, говорилось о том, что наша страна не может вести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Этот указ появился в ответ на объявление Путиным об аннексии частей четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, в которых Россия под дулами автоматов провела псевдореферендумы о вхождении в состав РФ.

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