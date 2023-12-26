В Святой вечер россияне уже проявили себя и вряд ли остановятся, отмечает пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Российские захватчики осуществили мощную воздушную атаку по Украине на Рождество, поэтому на Новый год украинцам тоже стоит быть начеку. Об этом заявила на брифинге начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы находимся в состоянии войны, мы знаем, что коварный враг может нанести удары в любое время, на любых направлениях. Очевидно, что даже Святой вечер не остановил, атаки были мощными. Поэтому надо быть начеку, чтобы обезопасить себя. Если раздается сигнал воздушной тревоги - не пренебрегайте", - подчеркнула она.

По словам Гуменюк, характерной чертой российских воздушных атак является то, что они направлены преимущественно на гражданскую инфраструктуру. Например, в декабре под дроновыми и ракетными ударами находилась припортовая инфраструктура, зернохранилища, также повреждено очень много жилых домов непосредственно на прифронтовых территориях.

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"Очень характерным является то, что враг очень часто бьет по гражданским лечебным учреждениям, в частности Херсона. Это просто вот такой большой приоритет, в частности, на Херсонщине – это для оккупантов как обязательная программа", - рассказала Гуменюк и добавила, что для уничтожения больниц и учебных заведений враг не жалеет даже дорогостоящих ракет.

Российские ракетные удары на праздники и памятные даты

Как сообщал УНИАН, в прошлом году россияне устроили мощную ракетно-дроновую атаку на Украину накануне Нового года. Тогда днем 31 декабря россияне выпустили 20 крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков. А уже непосредственно в новогоднюю ночь агрессор запустил 45 "Шахедов", что к тому времени было довольно крупной партией.

Эту привычку устраивать мощные атаки в важные даты россияне сохраняют и сейчас. Так, 25 ноября, когда в Украине вспоминали жертв Голодомора, россияне запустили сразу 75 дронов-камикадзе.

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