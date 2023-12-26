Российские захватчики осуществили мощную воздушную атаку по Украине на Рождество, поэтому на Новый год украинцам тоже стоит быть начеку. Об этом заявила на брифинге начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Мы находимся в состоянии войны, мы знаем, что коварный враг может нанести удары в любое время, на любых направлениях. Очевидно, что даже Святой вечер не остановил, атаки были мощными. Поэтому надо быть начеку, чтобы обезопасить себя. Если раздается сигнал воздушной тревоги - не пренебрегайте", - подчеркнула она.
По словам Гуменюк, характерной чертой российских воздушных атак является то, что они направлены преимущественно на гражданскую инфраструктуру. Например, в декабре под дроновыми и ракетными ударами находилась припортовая инфраструктура, зернохранилища, также повреждено очень много жилых домов непосредственно на прифронтовых территориях.
"Очень характерным является то, что враг очень часто бьет по гражданским лечебным учреждениям, в частности Херсона. Это просто вот такой большой приоритет, в частности, на Херсонщине – это для оккупантов как обязательная программа", - рассказала Гуменюк и добавила, что для уничтожения больниц и учебных заведений враг не жалеет даже дорогостоящих ракет.
Российские ракетные удары на праздники и памятные даты
Как сообщал УНИАН, в прошлом году россияне устроили мощную ракетно-дроновую атаку на Украину накануне Нового года. Тогда днем 31 декабря россияне выпустили 20 крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков. А уже непосредственно в новогоднюю ночь агрессор запустил 45 "Шахедов", что к тому времени было довольно крупной партией.
Эту привычку устраивать мощные атаки в важные даты россияне сохраняют и сейчас. Так, 25 ноября, когда в Украине вспоминали жертв Голодомора, россияне запустили сразу 75 дронов-камикадзе.