Сначала были выпущены ракеты Х-59 и Х-31П, затем почти семь часов регион атаковали беспилотники-убийцы.

Российская армия нанесла массированный удар по югу, в результате в Одессе повреждена припортовая инфраструктура, а в Херсонской области полыхали склады. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"В Сочельник враг коварно массированно атаковал южные регионы. Сначала тактическая авиация выпустила ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П в направлении Черноморска в Одесской области. Подразделения противовоздушной обороны отработали отлично - обе ракеты уничтожены", - рассказали военные.

Затем более шести с половиной часов бушевала дроновая атака. В напряженной боевой работе силами противовоздушной обороны уничтожено 22 ударных БпЛА типа "Shahed-136": 17 - в Одесской, 3 - в Херсонской, по одному - в Николаевской и Кировоградской областях.

Видео дня

Говорится, что вражеские дроны, которые были выпущены из временно оккупированного Крыма, заходили на удар с разных направлений, пытаясь истощить украинскую противовоздушную оборону и поразить как можно больше объектов. В приоритете врага остается припортовая инфраструктура и другие объекты, которые важны для существования региона.

В результате атаки обломками сбитого БпЛА повреждены технические помещения в припортовой инфраструктуре Одессы, в Раздельнянском районе Одесской области также обломками беспилотника оккупантов повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Военные уверяют, что люди не пострадали.

В то же время в Бериславском районе Херсонщины не удалось избежать попадания дрона.

"В складских помещениях вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели", - говорится в сообщении.

Одесскую область атаковали дроны: что известно о последствиях

Как сообщал УНИАН, вечером 22 декабря российская армия нанесла Дроновой удар по Одесской области. Все 7 вражеских целей сбиты силами противовоздушной обороны. В результате взрыва в процессе падения сбитого дрона, ударной волной повреждено остекление школы в Одесском районе. При процессуальном руководстве прокуроров Беляевской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Вас также могут заинтересовать новости: