По его словам, оккупанты не просто нарушили правила ведения войны.

Удары крылатыми ракетами по центрам украинских городов - это не просто нарушение правил ведения войны, а отрицание логики и завоевание цивилизации как таковой. Россияне обязательно должны ответить за атаки, ВСУ обеспечат этот процесс уже сегодня вечером.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя удары по Виннице, Николаеву и Харькову.

"Мы будем бить по ним. Они по нам. Разница состоит в том, что мы бьем только по военным целям, всякий раз тщательно прогнозируя сопутствующий ущерб. Они бьют, не обращая внимание на таковой, каждый раз вкладывая в прогноз дополнительный эффект от террора мирного населения, или - непосредственно ради такого террора, как сейчас в Николаеве и Харькове", - заявил Арестович.

Советник председателя ОП напомнил, что уже триста лет в цивилизованном мире правила ведения войны требуют минимизации влияния при выборе методов действий и средств поражения. Если для выполнения военного задания достаточно ранить врага, а не убить, правила предусматривают, что противник должен быть только ранен.

"Стрельба крылатыми ракетами в центре города в течение суток - это не просто нарушение правил ведения войны. Это отрицание логики и завоевание цивилизации как таковой. И цивилизация дает ответ. Быстро не будет, потому что такой возможности нет. Но каждый такой удар ускоряет действие цивилизации против антицивилизаций: санкции, передача оружия нам. Будет еще много наших ударов, их удары в ответ, опять наши, снова их. С путинским режимом будет покончено на поле боя, других способов с ним покончить нет. Сегодня вечером ВСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков", - отметил Арестович.

Как сообщал УНИАН, утром российские войска выпустили ракеты по центру Винницы.

Известно о 20 погибших, а также о 25 сгоревших авто.

Также около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно полсотни из них – в тяжелом состоянии. Установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров.

Полиция в Виннице развернула мобильный пункт для обращений граждан (ул. Замостянская, 37) и открыла горячие линии для поиска пропавших.

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