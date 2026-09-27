В Украине недостаточно покрытия Starlink: Буданов объяснил, в чём проблема

Кроме того, глава ОП подчеркнул острую необходимость в ракетах для систем Patriot.

Украина чрезвычайно заинтересована в расширенных возможностях, которые могут предоставить системы Starlink / Starshield. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью Newsforce.

"Эти возможности крайне необходимы нам, чтобы давать отпор и поражать российские ракетные комплексы, с которых запускают ракеты, терроризирующие гражданское население Украины", – пояснил он.

Буданов отметил, что на данный момент имеющихся у Украины возможностей недостаточно: нужны расширенные возможности, обеспечивающие более широкое покрытие.

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Кроме того, глава Офиса президента подчеркнул острую необходимость в ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Украина хочет использовать Starlink для нанесения ударов по РФ

Ранее УНИАН сообщал, что основатель компании SpaceX Илон Маск не хочет разрешать Украине использовать Starlink для ударов по РФ, поскольку он якобы считает, что это не поможет положить конец войне. По данным СМИ, "Маск хочет достичь соглашения в этой войне, а не её эскалации".

В конце августа президент Украины Зеленский говорил о том, что Минобороны сообщило ему, якобы Маск одобрил использование Starlink в операциях на территории РФ и что ему осталось лишь получить согласие президента США. Позже же Зеленский сообщил, что на самом деле Маск такого одобрения не давал. Он подчеркнул, что его команда вместе с представителями администрации Трампа продолжают переговоры с Маском в надежде на прорыв.

Во время визита в США 22 сентября украинская сторона просила президента США Дональда Трампа разрешения на использование Starlink для нанесения ударов по РФ. Как узнали журналисты, глава Белого дома в ответ посоветовал украинцам "поговорить об этом с Илоном".

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