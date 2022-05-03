Большей частью войска РФ в Приднестровье охраняют склады.

Приднестровье для российских оккупантов в военном плане является сейчас огромной проблемой.

Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью НВ.

"Приднестровье для них в военном плане — огромная проблема. Есть территория, которую они полностью контролируют. Однако у них нет к ней никакого подхода. Граница с одной стороны с Молдовой, с другой — с Украиной. И как бы они там ни кричали, ничего серьезного они там сделать не могут. Те подразделения, которые находятся в Приднестровье, — это и есть вся их сила, а их примерно 1,3 тыс. человек. Это российские официальные войска в этом регионе", - сообщил он.

Большей частью войска РФ, по словам Буданова, охраняют склады в населенном пункте Колбасное, в меньшей — радиоцентр в поселке Маяк, и стоят в Тирасполе.

Но это фактор дестабилизации во всем этом регионе: для Румынии, для Молдовы и для нас", - отметил Буданов.

Напомним, военный эксперт объяснил, как эскалация в Приднестровье может повлиять на войну в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: