В Киевской ОВА напоминают, что Буча является символом преступлений российской армии против человечности.

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила город Бучу.

Об этом Киевская областная военная администрация сообщает в своем Telegram-канале.

"Сегодня министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу", - говорится в сообщении.

В Киевской ОВА напоминают, что Буча является символом преступлений российской армии против человечности.

"Замученные мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилой инфраструктуры и мародерства россиян - то, что мир никогда не должен забыть", - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня, 30 мая, Колонна прибыла в Украину. Она заявила, что посещает Украину, чтобы выразить поддержку народу.

Как сообщал УНИАН, новоназначенная глава МИД Франции поддержала нефтяное эмбарго для РФ. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам первого телефонного разговора с Катрин Колонной, поддержка Украины со стороны Франции является непоколебимой.

Зверства россиян в Буче: справка УНИАН

После того как вечером 2 апреля Генштаб ВСУ объявил об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов, начала появятся информация об их зверствах. Они убивали, пытали и насиловали людей.

Правоохранители обнаружили братские могилы с телами убитых мирных жителей.

В частности, по состоянию на начало мая было известно о более чем 400 жителях Бучи, которые были замучены и расстреляны оккупантами. В городе также повреждено более 1 тыс. 170 зданий.

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