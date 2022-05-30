Враг намерен захватить Северодонецк до 12 июня, объясняет Жирохов.

Российские оккупанты из-за нехватки времени изменили тактику наступления на Северодонецк. Враг стремится захватить город ко "Дню России" и перешел к уличным боям, что приведет к большим потерям в его рядах.

Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт Михаил Жирохов.

"Им нужно еще взять под контроль Северодонецк. То, что они смогли зайти на какие-то второстепенные жилые комплексы, не значит, что они контролируют весь город. Не понятно с военной точки зрения, почему россияне начали бои в городе, где у них будут огромные потери, вместо того, чтобы продолжить свою тактику охвата города и перехвата коммуникаций", - пояснил эксперт.

По его словам, враг спешит, стремясь одержать любую "победу" до 12 июня - "Дня России".

"Я думаю, что у них опять же нехватка времени. Они хотят каких-то результатов к следующему празднику. А следующий праздник - это День России. Поэтому они пошли в лобовое наступление на Северодонецк, которое для них будет очень ценным в плане ресурсов, в плане личного состава и в плане техники", - поясняет эксперт, добавив, что россияне уже отказались формировать Северский Донец.

Новая тактика врага, говорит Жирохов, заключается в атаке с другого направления - на Северск с началом наступления на Славянск.

"Именно там они планируют основные действия. Но основные силы сейчас стянуты на Северодонецк. Они хотят взять Северодонецк и фактически оккупировать Луганскую область. Все мы знаем и понимаем, что Северодонецк - это неофициальная столица украинской Луганской области", - резюмировал Жирохов.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, возле Северодонецка Луганской области сейчас продолжаются ожесточенные бои. Ситуация в городе является динамичной и говорить о каких-то результатах невозможно.

В вечерней сводке за 29 мая Генштаб ВСУ отмечает, что на востоке Украины российские захватчики пытаются окружить украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка, и заблокировать основные логистические пути.

По словам президента Владимира Зеленского, для сдерживания вражеской атаки на Северодонецк делается все необходимое.