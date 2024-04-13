У него подобные события вызывают именно такие эмоции.

Командир роты известного добровольческого батальона в Украине "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка объяснил свое отношение к текущим процессам мобилизации и рабочих бронирований работников таких учреждений как цирк.

Глава роты "Гонор" подчеркнул, что у него подобные события вызывают ощущение несправедливости. И проблема не в том, что кто-то служит на фронте, а кто-то живет гражданской жизнью. Есть более важная история, сказал он в эфире Espreso.

"Относительно цирка и справедливости. Смотрите, у меня это тоже вызывает ощущение несправедливости, но я несколько по-другому смотрю на этот вопрос", - сказал он.

По словам Ябчанки, если Украина проиграет в войне - достанется всем: и тем, кто воевал, и тем, кто нет. Трудно сказать, сколько еще продлится война. Однако у украинцев выход только один - сражаться, подчеркнул он. "Если мы потерпим поражение, то тогда у нас будут гораздо меньшие шансы остаться в живых, чем пойти сейчас с ними воевать", - пояснил военный.

По его словам, именно так он рассматривает мобилизацию и все сопутствующие ей процессы. Ябчанка пытается рекрутировать украинцев в личных разговорах. Он считает, что рассказав им правду о фронте как военный, сможет принести больше пользы, развеять какие-то мифы, которые могут сложиться в сознании военнообязанных. "Мне кажется, что это самое полезное, что я могу сделать в этой ситуации", - пояснил он.

В то же время не менее важно рассказать о тяжелой ситуации, которая сложилась сейчас на фронте.

"То, что на самом деле сейчас ситуация крайне тяжелая. Я понимаю, устали все и устали военные, давайте больше общаться по этому поводу друг с другом - это то, что могу делать я", - резюмировал он.

Украинцы возмутились бронированием работников цирка - реакция Кабмина

На этой неделе некоторые военные и украинцы возмутились новости, что Министерство культуры Украины утвердило статус "Передвижного цирка Украины" как критически важного предприятия. Хотя, решение об этом датировано еще от 28 февраля и на сайте Кабмина есть еще ряд приказов относительно других цирков.

В частности, негатив по этому поводу высказывал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. На защиту учреждения стал Минкульт Украины. Там считают, что хейт в отношении работников цирковых коллективов - это проявление пренебрежения к талантливым профессионалам, работающим в сфере культуры. "Это не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров", - говорилось в заявлении и.о. министра Карандеева.

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