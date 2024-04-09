В Минкульте назвали неуважением и примитивной оценкой деятельности высококлассных мастеров своего дела.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины ответили хейтерам в связи с пренебрежительным отношением к работникам цирковых коллективов, которые получили бронирование от призыва на военную службу во время войны.

Об этом исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев сообщил в социальной сети Facebook.

В частности, его возмутило пренебрежительное отношение вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа.

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"Это обычное неуважение к людям сферы, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значение культуры в воюющей стране", - подчеркнул Карандеев.

Также он отмечает, что нельзя делать выводы о важности учреждения культуры только по его названию.

"Государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" - не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела. Это единственное заведение, которое проводит представления в самых отдаленных территориальных громадах, куда трудно добраться, где люди не имеют возможности посещать культурные мероприятия", - добавил и.о. министра.

По его словам, специфика работы этого коллектива - это постоянные гастроли по всей территории Украины, пребывание в командировке 11 месяцев в году, выезды на деоккупированные территории, показ спектаклей в госпиталях, в укрытиях, неприспособленных помещениях.

Так, за 2023-й год коллективом было проведено 1510 спектаклей, которые посетили почти 145 тысяч зрителей в 17 областях Украины. За 2 месяца 2024 года уже проведено 182 спектакля в 14 областях.

"Обязанность власти - обеспечить постоянство и хотя бы минимальную способность функционирования такого коллектива, как и каждого другого учреждения культуры, который, несмотря на вызовы войны, не прекратил свою деятельность, не разбежался по заграницам, а ответственно выполняет свою художественную мобилизационную задачу", - подчеркнул Карандеев.

Он пояснил, что с начала полномасштабного вторжения установленный Правительством алгоритм бронирования работников сферы культуры и медиа неизменен.

"Нововведений не было. Мы бронировали и бронируем работников театров, музыкальных заведений, цирков без которых работа этих учреждений невозможна", - добавил Карандеев.

По его уточнению, это очень незначительное количество людей.

При этом, Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины подала на бронирование только 14 человек.

"Да! Только 14 работников! Это меньше, чем 10 процентов от общей численности всего коллектива! Это 11 исполнителей сложных цирковых жанров и еще 3 технических работника, которые нераздельно связаны с артистами и без участия которых спектакли просто не происходят", - заявил и.о. министра.

Карандеев отметил, что ему не стыдно за тех работников сферы культуры, которые сегодня в Украине работают по специальности.

"Я горжусь ими не меньше, чем теми художниками, которые сменили сценическую одежду на военную форму", - отметил чиновник.

Также он отметил, что 8 работников Дирекции передвижных цирковых коллективов Украины сегодня защищают нашу Родину в составе ВСУ.

Отдельно и.о. министра объяснил о бронировании работников медиа.

"Во время войны, когда враг манипулирует общественным мнением в Украине и за рубежом, распространяет дезинформацию и откровенную ложь - украинские СМИ являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины. Поэтому часть работников этой сферы тоже забронирована", - сообщил он.

Бронирование работников цирковых коллективов

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин возмутился статусом "Передвижного цирка Украины" как критически важного предприятия.

На сайте Минкульта есть ряд приказов от февраля и марта, в которых говорится о подтверждении статуса критически важного предприятия, в частности для ГП "Государственная цирковая компания Украины", ГП "Национальный цирк Украины", ГП "Запорожский государственный цирк", ГП "Харьковский государственный цирк им. Ф.Д. Яшинова", ГП "Одесский государственный цирк" и ГП "Львовский государственный цирк".

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