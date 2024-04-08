В 3 ОШБр сказали "крепкое словцо" относительно решений Министерства культуры.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин возмутился статусом "Передвижного цирка Украины" как критически важного предприятия и сказал "крепкое словечко" относительно решений Минкульта.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, выложив фото соответствующего приказа Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Если "Передвижной цирк Украины" получил статус критически важного предприятия, считаю, что по крайней мере часть народных депутатов с бронирования нужно снимать. Ну, или пусть оформляются в структуру, которая им больше подходит", - отметил Жорин.

В соответствующем указе, опубликованном на сайте министерства и датированном от 28 февраля, говорится о подтверждении статуса критически важного предприятия, учреждения, организации для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период государственного предприятия "Передвижной цирк Украины".

Отмечается, что соответствующий приказ принимается с учетом приказа МКИП от 27 апреля 2023 года №220 "Об определении критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период ГП "Государственная цирковая компания Украины", ГП "Передвижной цирк Украины".

В то же время на сайте министерства есть еще ряд приказов от февраля и марта, в которых говорится о подтверждении статуса критически важного предприятия, в частности для ГП "Государственная цирковая компания Украины", ГП "Национальный цирк Украины", ГП "Запорожский государственный цирк", ГП "Харьковский государственный цирк им. Ф.Д. Яшинова", ГП "Одесский государственный цирк" и ГП "Львовский государственный цирк".

Минкульт дал СМИ статус критически важных предприятий

Аналогичным решением МКИП также подтвердило статус критически важных предприятий для ряда средств массовой информации. Приказы о подтверждении статуса критически важного предприятия, учреждения, организации для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период касаются ООО "УНИАН ТВ", ООО "ТРК "СТУДИЯ 1+1", "1+1 ПРОДАКШН", ООО "1+1 ИНТЕРНЕТ", ЧАО "ТК "ТЕТ" и ООО "МИ-УКРАИНА".

Также в этом перечне, в частности ЧАО "ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР", ООО "МК ТРК" (ICTV), ООО "НОВЫЙ КАНАЛ", ООО "СТАРЛАЙТ МЕДИА", ООО "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ", АО "НСТУ", ООО "ТЕЛЕОДИН" и ПИИФ ООО "ТРК "НБМ".

Приказы об определении критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период касаются представительства "ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ", ООО "ХМАРОЧОС МЕДИА", ООО "ВИКА-ТВ", ООО "ОМЕГА ТВ" и ООО "ПРТ-ТК ОРБИТА-ТВ".

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