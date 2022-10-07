Более половины украинского танкового парка состоит из захваченных у российских военных машин.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
В обзоре отмечается, что переоборудованная трофейная российская техника сейчас составляет значительную часть военной техники Украины.
"Украина, вероятно, захватила по меньшей мере 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронированных машин с момента вторжения. Более половины украинского танкового парка, который сейчас состоит на вооружении, потенциально состоит из захваченных машин" - сообщается в обзоре.
В британской разведке утверждают, что неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед уходом или сдачей в плен свидетельствует о плохом состоянии их подготовки и низком уровне боевой дисциплины.
"Учитывая то, что российские формирования находятся под сильным давлением в нескольких секторах, а войска все больше деморализуются, Россия, вероятно, будет продолжать терять тяжелое вооружение" - спрогнозировали в Минобороны Британии.
Трофейная российская техника
Стремительный прорыв Украины в Харьковской области месяц назад привел к тому, что в руки украинских воинов попали сотни единиц российской бронетехники, поскольку российская армия, оставив свое тяжелое вооружение и склады с припасами, беспорядочно отступила.
Россияне также оставили большое количество артиллерийских снарядов советского образца, которые почти закончились у Украины.