В британской разведке предположили, что ВСУ захватили по меньшей мере 440 российских основных боевых танков.

Более половины украинского танкового парка состоит из захваченных у российских военных машин.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

В обзоре отмечается, что переоборудованная трофейная российская техника сейчас составляет значительную часть военной техники Украины.

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"Украина, вероятно, захватила по меньшей мере 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронированных машин с момента вторжения. Более половины украинского танкового парка, который сейчас состоит на вооружении, потенциально состоит из захваченных машин" - сообщается в обзоре.

В британской разведке утверждают, что неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед уходом или сдачей в плен свидетельствует о плохом состоянии их подготовки и низком уровне боевой дисциплины.

"Учитывая то, что российские формирования находятся под сильным давлением в нескольких секторах, а войска все больше деморализуются, Россия, вероятно, будет продолжать терять тяжелое вооружение" - спрогнозировали в Минобороны Британии.

Трофейная российская техника

Стремительный прорыв Украины в Харьковской области месяц назад привел к тому, что в руки украинских воинов попали сотни единиц российской бронетехники, поскольку российская армия, оставив свое тяжелое вооружение и склады с припасами, беспорядочно отступила.

Россияне также оставили большое количество артиллерийских снарядов советского образца, которые почти закончились у Украины.

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