Среди найденного есть танк, БМП, БМД и БТР.

Российские военные бросили на юге Украины немало исправной техники. ВСУ перевели ее в свой состав.

Об этом говорится в ночной сводке ОК Пивдень в Facebook.

Среди найденного есть танк, БМП, БМД и БТР.

"Во время доразведки (населенного пункта) прилегающего к освобожденному Потемкинскому району обнаружена брошенная в исправном состоянии и с боекомплектом российская техника: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д", - информируют в ОК.

Трофейные средства в качестве жеста доброй воли переведены в состав Вооруженных Сил Украины, сообщили в командовании.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска и тяжелых боев за Северодонецк оккупанты взяли якобы "оперативную паузу".

Российские войска хотят установить окончательный контроль над Луганской областью и окружить ВСУ в Донецкой области. Однако, как отметил глава Луганской ОВА, сейчас попытки "дожать" регион у противника безуспешные.

В то же время враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам украинских городов. Тогда как ВСУ в течение последних нескольких дней атаковали, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, около 30 целей - складов с боеприпасами оккупантов на востоке и юге.

По состоянию на 11 июля в боях с ВСУ уничтожено уже 37 400 оккупантов и тысячи единиц техники.

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