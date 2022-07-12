Российские военные бросили на юге Украины немало исправной техники. ВСУ перевели ее в свой состав.
Об этом говорится в ночной сводке ОК Пивдень в Facebook.
Среди найденного есть танк, БМП, БМД и БТР.
"Во время доразведки (населенного пункта) прилегающего к освобожденному Потемкинскому району обнаружена брошенная в исправном состоянии и с боекомплектом российская техника: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д", - информируют в ОК.
Трофейные средства в качестве жеста доброй воли переведены в состав Вооруженных Сил Украины, сообщили в командовании.
Война в Украине: актуальные данные
После захвата Лисичанска и тяжелых боев за Северодонецк оккупанты взяли якобы "оперативную паузу".
Российские войска хотят установить окончательный контроль над Луганской областью и окружить ВСУ в Донецкой области. Однако, как отметил глава Луганской ОВА, сейчас попытки "дожать" регион у противника безуспешные.
В то же время враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам украинских городов. Тогда как ВСУ в течение последних нескольких дней атаковали, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, около 30 целей - складов с боеприпасами оккупантов на востоке и юге.
По состоянию на 11 июля в боях с ВСУ уничтожено уже 37 400 оккупантов и тысячи единиц техники.
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