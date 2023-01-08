Военный эксперт Олег Жданов рассказал, насколько будут полезными для Вооруженных сил Украины американские боевые машины пехоты Bradley.
"Это довольно серьезная машина, у нее очень хорошее огневое насыщение. В огневом отношении она довольно сильная. Во-первых, она может перевозить пехоту, может доставлять их на рубеж атаки, может прикрывать своей броней. Во-вторых, у нее есть автоматическая пушка 25-мм, и плюс у нее две направляющие под ПТРК TOW, - отметил Жданов. - Я думаю, что они нам будут очень полезны в том исполнении, в котором нам их передадут".
По словам эксперта, БМП Bradley может как выполнять функцию брони для прикрытия пехоты, так и функцию огневой поддержки и в наступлении, и в обороне.
Сравнивая БМП Bradley и БМП Marder, Жданов заявил. что вторые слабее:
"Вот БМП Marder - немножко попроще тем, что у нее вооружение слабое. Всего лишь 12,7-мм крупнокалиберный пулемет и больше практически ничего. БМП Bradley намного лучше, чем М-113 и Marder".
Американские БМП Bradley - что известно
M2 Bradley - боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Создана во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723.
Поступила на вооружение в 1981 году, всего было выпущено 9753 экземпляра всех вариантов. Применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.