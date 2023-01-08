Эксперт уверен, что боевые машины Bradley будут очень полезны ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, насколько будут полезными для Вооруженных сил Украины американские боевые машины пехоты Bradley.

"Это довольно серьезная машина, у нее очень хорошее огневое насыщение. В огневом отношении она довольно сильная. Во-первых, она может перевозить пехоту, может доставлять их на рубеж атаки, может прикрывать своей броней. Во-вторых, у нее есть автоматическая пушка 25-мм, и плюс у нее две направляющие под ПТРК TOW, - отметил Жданов. - Я думаю, что они нам будут очень полезны в том исполнении, в котором нам их передадут".

По словам эксперта, БМП Bradley может как выполнять функцию брони для прикрытия пехоты, так и функцию огневой поддержки и в наступлении, и в обороне.

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Сравнивая БМП Bradley и БМП Marder, Жданов заявил. что вторые слабее:

"Вот БМП Marder - немножко попроще тем, что у нее вооружение слабое. Всего лишь 12,7-мм крупнокалиберный пулемет и больше практически ничего. БМП Bradley намного лучше, чем М-113 и Marder".

Американские БМП Bradley - что известно

M2 Bradley - боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Создана во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723.

Поступила на вооружение в 1981 году, всего было выпущено 9753 экземпляра всех вариантов. Применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.