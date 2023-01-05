"Пока не дошли руки", предположил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов назвал вероятную причину, почему Украина не наносит удары по российским аэродромам, где базируются самолеты А-50, которые войска РФ используют для наведения ракет.

"Мы знаем аэродромы, где базируются самолеты А-50. Мы даже знаем сколько их на сегодняшний день у России. И даже знаем, сколько из них летающих, а сколько нелетающих… Я так понимаю, что до А-50 у нас еще пока не дошли руки", - отметил он.

По его словам, отсутствие А-50 не остановит массированные обстрелы, потому удары по аэродромам со стратегическими бомбардировщиками куда важнее:

Видео дня

"А если будет такая возможность, если останутся силы и средства, то тогда можно перейти и к самолетам-разведчикам".

Самолеты А-50 - что о них известно

А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолету Ту-126.

А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов ВС о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.