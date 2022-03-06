Захваченный вражеский "Панцирь С1" полностью исправен, отметил журналист.

Бойцы тероборони захватили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1".

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Новенький и полностью исправный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" захвачен украинской теробороной. Похоже, это самый быстрый способ перевооружить нашу армию современными системами ПВО", - отметил Бутусов.

По его словам, экспортная цена такого ЗРПК - до 20 миллионов долларов.

"Это уже минимум третий "Панцирь", который потеряла российская армия в Украине", - подчеркнул журналист.

Напомним, 24 февраля рано утром войска рф ворвалась на территорию Украины. Позже украинская Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.

Враг атаковал военные объекты, а затем использовал разное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов.