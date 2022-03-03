Все бойцы в столице готовы к отражению атак оккупантов-рашистов, отметили в киевской бригаде территориальной обороны ВСУ.

На вооружении бригады теробороны Киева есть несколько десятков тысяч единиц стрелкового оружия.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-офицер киевской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

"Все бойцы, которые приходили и записывались в терроборону, заключили контракт с терробороной. Ведь все они являются военнослужащими ВСУ. И все без исключения бойцы терробороны вооружены. Скажу, что бойцам терробороны уже выдано несколько десятков тысяч образцов личного стрелкового оружия", - сообщил Ковалев.

Он подчеркнул, что бойцы терробороны вооружены автоматами, а также противотанковым оружием.

"Поэтому все бойцы в Киеве вооружены и готовы к любым провокациям и отражению атак оккупантов-рашистов", - добавил он.

По состоянию на 3 марта, бригада терробороны столицы сформирована с профицитом. Многие люди сейчас записаны в резерв. Кроме того, 112-и террбригада ВСУ продолжает искать киевлян с военными знаниями.

"Бригада территориальной обороны столицы сформирована с профицитом. То есть людей, гораздо больше чем мы надеялись. Через огромный поток людей мы создали резерв. В каждом районе столицы сплоченные батальоны, которые ежедневно выполняют задачи военного руководства по обороне Киева. Также продолжаем искать лиц с военным опытом. Нужны военные спецы и военные профессионалы, которых мы привлекаем к обороне города", - сказал он.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины. Позже Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.

Противник атаковал военные объекты, а потом использовал разное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов. В частности, враг бомбардировал Киев. По данным ГСЧС, по состоянию на 2 марта погибли более 2 тысяч гражданских украинцев.

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