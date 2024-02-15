Кроме удачного уничтожения и зачистки объектов противника также было захвачено трофейное оружие и спецтехника.

Проводя специальную разведку на Южном направлении, операторы 73-го Морского центра Сил специальных операций (ССО) обнаружили патрульную лодку и наблюдательные посты противника. Об этом ССО сообщили в Telegram.

Отмечается, что для уничтожения врага оператор БпАК нанес по целям огневое поражение с помощью тепловизионного дрона с системой сброса.

"После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа ССО. Кроме удачного уничтожения и зачистки объектов противника также было захвачено трофейное оружие и спецтехника. Профессионально осуществленные специальные действия операторов ССО в дальнейшем позволят контролировать больше участков на данном направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. За прошедшие сутки оккупанты совершили 64 штурмовых действия.

Общие потери врага в живой силе за сутки, 14 февраля, составили 526 человек, а в вооружении и военной технике - 55 единиц, не считая БПЛА. В частности, это 3 танка, 25 боевых бронемашин, 30 артсистем, 1 средство ПВО, 13 автомобилей. Также Силы обороны уничтожили еще 5 важных объектов противника. Кроме того, нейтрализованы или уничтожены 292 БпЛА различных типов (в частности из стрелкового оружия - 6 "Ланцетов" и 1 "Zala").

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по трем зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по шести районам сосредоточения личного состава, пяти артиллерийским средствам, трем складам боеприпасов и горюче-смазочным материалам, трем средствам радиоэлектронной борьбы противника.

В то же время, враг нанес четыре ракетных и 106 авиационных ударов, а также совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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