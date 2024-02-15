В ВСУ отчитались о более 50 единиц ликвидированной техники оккупантов и это без вражеских БПЛА.

На Таврическом направлении наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Оккупанты за сутки совершили 64 штурмовых действия.

"Общие потери врага в живой силе за сутки 14 февраля составили 526 человек, а в вооружении и военной технике - 55 единиц, не учитывая БПЛА. В частности, это 3 танка, 25 боевых бронемашин, 30 артсистем, 1 средство ПВО, 13 автомобилей. Также Силы обороны уничтожили еще 5 важных объектов противника", - отметил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он добавил, что кроме того, нейтрализовано или уничтожено 292 БпЛА различных типов (в частности из стрелкового оружия - 6 "Ланцетов" и 1 "Zala".)

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"Львиная доля из каждой из этих цифр - результат боевой работы украинских защитников и защитниц на Авдеевском направлении", - отметил бригадный генерал.

Он сообщил, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" противник за минувшие сутки нанес 43 авиаудара, совершил 64 штурмовых действия и 1080 артобстрелов.

Ситуация на фронте по состоянию на 15 февраля - последние новости

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточение личного состава и по трем зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по шести районам сосредоточения личного состава, пяти артиллерийским средствам, трем складам боеприпасов и горюче-смазочным материалам, трем средствам радиоэлектронной борьбы противника.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 14 февраля, ликвидировали на фронте 950 российских оккупантов и на сегодня потери России в войне против Украины в личном составе пересекли черту в 399 тысяч. Кроме того, Силы обороны уничтожили за сутки много военной техники противника.

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