Россия изменила пехотные штурмы.

РФ увеличивает давление на украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины, рассказала в эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ситуация там остается достаточно сложной, удерживать плацдарм в условиях постоянных штурмов очень сложно. Но наши подразделения с этим справятся. За прошедшие сутки мы видели повышенную активность, по сравнению с предыдущими днями. Семь штурмов враг попытался провести, но все они были безрезультатными для него. Техники продолжают экономить, поэтому больше теряют личного состава", – рассказала она.

Гуменюк также добавила, что за прошедшие сутки в зоне ответственности ОК "Юг" было уничтожено 68 оккупантов, семь единиц крупнокалиберной артиллерии и семь единиц автобронетанковой техники.

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По словам Гуменюк, это результат и контрбатарейной борьбы Украины и неудачных российских штурмов. В них принимают участие 10-15 человек без использования техники. Из этого количества целыми возвращаются только 30%.

"Это пехотные штурмы, ведь враг обозначил для себя, что продвижение Сил обороны необратимо, бронетехника наша все равно приедет на левый берег и тогда уже им понадобится их. А та, которую они потеряли в начале штурмов, когда делали все по классике тактики проведения таких действий, она выстроена в виде памятки для врага вдоль Олешковской трассы о том, что использовать ее там безрезультатно", – сказала Гуменюк.

Также, она добавила, что Украина не наблюдает увеличения российской группировки на этом направлении.

В нашей зоне ответственности, в Запорожской области, это где-то 70 тысяч. Но это не вдоль линии они стоят плечо в плечо. А это подразделения, которые с глубиной тыла расположены и могут быть подтянуты в случае потерь. Фактически это мы и наблюдаем. Штурмовые действия, нанесенные потери, перегруппировка, подтягивание дополнительного резерва, попытки новых штурмов", – подытожила Гуменюк.

Украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины - что известно

В ноябре прошлого года Украина официально сообщила о создании плацдарма недалеко от населенного пункта Крынки Херсонской области.

С тех пор РФ не теряет надежды ликвидировать плацдарм, ежедневно проводя штурмы украинских позиций. Впрочем, все они оказываются неудачными. По мнению эксперта Александра Коваленко, этот плацдарм выполняет две важные функции.

По мнению немецкого эксперта Юлиана Репке, плацдарм в Крынках на левом берегу Херсонской области стал одной из крупнейших ловушек для российских оккупантов от ВСУ за всю войну.

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