Потери врага составляют: личного состава – 56, минометов – 1, АТТ – 12, топливозаправщиков – 1, специальной техники - 1.

Украинские бойцы группировки "Восток" за сутки уничтожили 56 российских захватчиков.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"Сегодня, 7 июня, наши воины уничтожили наблюдательный пост и два склада с боеприпасами российских фашистских сил", - говорится в сообщении.

Как отмечается, потери врага составляют: личного состава - 56, минометов – 1, АТТ – 12, топливозаправщиков – 1, специальной техники – 1.

Напомним, на Житомирщине задержали бывшего "ДНРовца", который пытался устроиться на службу в ВСУ.

Досудебным расследованием установлено, что уроженец Донбасса в 2019 г. принял присягу на верность самопровозглашенной "ДНР" и в течение года проходил военную службу в составе одного из НВФ этой террористической организации.

Затем он транзитом через РФ въехал на подконтрольную украинским властям территорию. И в конце 2021 г. добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ.

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