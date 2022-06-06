После визита в Запорожскую область президент посетил позиции украинских войск на Луганщине, побывал в Лисичанске и Соледаре.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах своей рабочей поездки в Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В своем ночном видеообращении глава государства напомнил, что сегодня посетил Запорожье и область, где встретился с военными и местными властями, посетил передовые позиции и заслушал доклады о ситуации в регионе.

Президент добавил, что также встретился с мариупольцами, которые нашли приют в Запорожской области.

Он уточнил, что большинство из них - это женщины без мужчин: у некоторых мужчины на фронте, у некоторых в плену, у некоторых погибли.

"Просто трагедия - ни дома, ни близкого человека. Но надо жить ради детей. Реальные герои среди нас", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, после визита в Запорожскую область он отправился на восток страны и посетил позиции украинских войск на Луганщине, побывал в Лисичанске и Соледаре.

"Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду, а кое-что привезли от них вам - это... уверенность и прочность. Я желаю им здоровья. Всем нам – победы", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский в воскресенье посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута и Лисичанска, что в Луганской области. В частности глава государства заслушал информацию относительно оперативной обстановки на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников.

Также Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Он пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды и ценные подарки.

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