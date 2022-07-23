Военные подлечили пернатого, а он в благодарность теперь следит за безопасностью защитников.

Воины из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали своего нового пернатого собрата – сокола "Байрактар", который следит за безопасностью наших защитников.

Об этом говорится в публикации на фейсбук-странице ОК "Пивдень".

Наша 28-я бригада отличается. Пасека есть, котики и собачки есть. Теперь у нас появился еще и сокол "Байрактар – говорит воин бригады с позывным "Фаза".

Военные ухаживают за Байрактаром, лечат больной глаз птицы, а он, в свою очередь, следит за безопасностью бойцов.

Ранее УНИАН рассказывал, что в захваченном россиянами селе Конские Раздоры на Запорожье украинская коза случайно "обезвредила" нескольких оккупантов. Против захватчиков сработали их же растяжки.

Также не стоит забывать о боевых ежах на службе ВСУ. Украинские воины, которые сейчас защищают Николаевскую область от российских оккупантов, рассказали о помощи от природы во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: