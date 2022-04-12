Ежи предупреждают военных о приближении российских оккупантов.

Украинские воины, которые сейчас защищают Николаевская область от российских оккупантов, рассказали о помощи от природы во время войны.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Министерства обороны Украины.

"Николаевщина. Украинские воины, которые здесь несут службу, делают все возможное и невозможное, чтобы российские оккупанты навсегда забыли сюда дорогу. Как рассказывают бойцы, ради такого благородного дела все сейчас работает на них: погодные условия, поддержка местных жителей, и даже... ежи", – говорится в сообщении.

Как объясняют военные, ежи несут вместе с ними боевое дежурство и с помощью магнитных колебаний земли предупреждают о приближении российских оккупантов.

Как ранее сообщал УНИАН, животные также помогают украинским военным защищать страну от врага. В частности, на службе у военных, полицейских и спасателей находится немало собак. Самый известный из них – пес Патрон, который помогает разминировать Черниговщину.

Также украинские защитники не забывают спасать животных во время войны, а некоторые из них даже получают новый дом в частях или на блокпостах. Например, в Харькове пожарные приютили кролика, спасенного из разрушенного оккупантами дома.

Бывает и совсем неожиданная помощь от животных. В частности, в марте на Херсонщине дикие гуси "подбили" российский самолет.