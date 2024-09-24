Главарь РФ не беспокоится о своем авторитете в глазах западной общественности, отметил эксперт.

Продолжается война в Украине, и администрация президента США Джо Байдена заняла очень осторожную позицию по отношению к риску насчет нарушения так называемых "красных линий" РФ во время российско-украинской войны.

Тем не менее в России "опасаются, что, если они и дальше будут допускать эти маленькие шаги, то через два года они увидят прямые ракетные удары по Кремлю, если не найдут способ дать отпор", приводит мнение эксперта Александра Габуева из Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине газета Financial Times.

По его словам, в распоряжении российской стороны есть целый набор инструментов - военные действия, ядерная угроза, которую Кремль рассматривает как "окончательную страховку от поражения в этой войне", и гибридные угрозы - от кибернетических операций и операций влияния до саботажа и передачи оружия противникам американцев.

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Власти РФ не раз угрожали агрессивным ответом на помощь Запада Украине, однако не пошли дальше громких заявлений. Профессор Высшей школы экономики в Москве полагает, что российский диктатор Владимир Путин не беспокоится о своем авторитете в глазах западной общественности.

Страны Запада постепенно наращивают поддержку Киева. "В прошлом году Великобритания, Германия и США согласились поставить Украине танки, несмотря на угрозы России. Первая партия истребителей F-16 прибыла в Украину в июне, а Москва поклялась в ответ нанести удары по аэродромам НАТО", - говорится в материале.

По сведениям журналистов, каждый раз "ястребы" утверждают, что были правы, поскольку ответные меры России не воплощены в жизнь. "Многим кажется, что ракеты дальнего радиуса действия (разрешение ими бить вглубь территории РФ, - Ред.) - это такая же односторонняя ставка", - подчеркивается в статье.

Важные новости насчет войны - что уже сообщалось

Украинская сторона уже не раз просила страны Запада разрешение бить переданным ей оружием вглубь российской территории. В конце сентября американский лидер Джо Байден сказал, что Штаты пока не снимали свой запрет на удары со стороны Украины вглубь РФ западным оружием.

По мнению научного сотрудника Национального института стратегических исследований и старшего аналитика украинской общественной организации "Вернись живым" Николая Белескова, Западу нужно установить для России свои "красные линии", за нарушение которых последовало бы наказание.

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