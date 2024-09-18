Если российские власти больше не смогут рассчитывать на страх Запада перед эскалацией ситуации, - это будет только на руку Киеву, полагает эксперт.

Продолжается война в Украине, и странам Запада необходимо установить свои "красные линии" для РФ.

Навязывая собственные "красные линии", западные лидеры могли бы хотя бы частично вернуть себе инициативу и создать для россиян некоторую степень неопределенности, которая осложнила бы военные усилия российского диктатора Владимира Путина, говорится в статье научного сотрудника Национального института стратегических исследований и старшего аналитика украинской общественной организации "Вернись живым" Николая Белескова на Atlantic Council.

"Даже разговоры о западных "красных линиях", несомненно, будут восприняты как слишком провокационные в некоторых кругах, но к настоящему моменту должно быть очевидно, что позволить России наслаждаться неоспоримым доминированием в эскалации было дорогостоящей ошибкой", - отметил автор.

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По его мнению, такой подход притупил западный ответ на крупнейшее вторжение в страну Европы со времен Второй мировой войны и заставил Киев бороться за национальное выживание против РФ с одной "связанной рукой". "Если Москва больше не сможет рассчитывать на страх Запада перед эскалацией, - это будет только на руку Украине", - полагает эксперт.

Аналитик подчеркнул, что внимание сосредоточено на регулярных предупреждениях РФ, и практически не было обсуждений собственных "красных линий" Запада. "До сих пор западные лидеры в основном избегали конфронтационного тона, который предпочитает Кремль, отдавая предпочтение вместо этого говорить о необходимости не допустить победы России, обещая поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

Автор добавил, что союзники Киева часто реагировали какими-то действиями только на опасные события в Украине. "Неутешительная риторика, используемая союзниками Киева, в целом соответствовала поставкам военной помощи Украине, которая обычно осуществлялась со значительными задержками. Этот реактивный подход ставит Запад в значительно невыгодное положение и передает инициативу эскалации России, позволяя Кремлю устанавливать условия участия для всей войны", - отмечает аналитик.

Белесков считает, что лидеры стран Запада могли бы установить такие "красные линии" для России:

географические, защищающие южное побережье Украины и крупные города;

более конкретные "красные линии", предназначенные для ограничения атак на гражданские цели, такие как энергосистема или основные муниципальные службы;

серьезные военные преступления, в том числе продолжающаяся массовая депортация детей из нашей страны.

Аналитик подчеркнул, что за пересечения таких "красных линий" Запад мог бы наказывать РФ.

Важные новости о войне - что уже сообщалось

Власти РФ не раз утверждали, что могут применить ядерное оружие в случае якобы посягательства на ее "территориальную целостность". Несмотря на угрозы главарей россиян, ряд западных стран продолжают поддерживать украинцев в борьбе против оккупантов, однако не разрешают бить своим оружием вглубь территории России.

В Кремле полагают, что США разрешат бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже обреченно высказался на это счет. Спикер диктатора утверждал 11 сентября, что "скорее всего все эти решения уже приняты".

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