Американский президент до сих пор не изменил своего видения ситуации.

Пока США не снимали с Украины своего запрета на удары вглубь РФ западным оружием. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, сообщает "Голос Америки".

"Нет!" - коротко сказал Байден в воскресенье в Вашингтоне, отвечая на вопрос репортера, решил ли он позволить Украине использовать западное дальнобойное оружие по целям на территории России.

Как отмечает "Голос Америки", сейчас Великобритания пытается помочь Украине в снятии американского вето на применение западных ракет против целей на территории России. Украина уже имеет на вооружении крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP франко-британского производства с радиусом действия примерно 300 километров. Однако поскольку применение этих ракет возможно благодаря некоторым американским технологиям наведения, Киеву требуется согласие не только Лондона и Парижа, но также и Вашингтона.

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Украина добивается более решительной поддержки партнеров

Как писал УНИАН, сегодня вечером президент Зеленский прибыл в Соединенные штаты, где у него запланирован ряд важных встреч. В частности он намерен презентовать "План победы" Украины политическому руководству США, а также двум кандидатам в президенты. Также план покажут и лидерам других стран-партнеров Украины.

"Америка имеет всю достаточную силу, чтобы вместе с Украиной, вместе с нашими союзниками и партнерами обеспечить то, чего мы хотим больше всего. Нам нужен мир. Именно сейчас определяется, что будет наследием нынешнего поколения государственных лидеров", - заявил Зеленский.

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