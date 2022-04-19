Девушка из-за взрыва бомбы получила контузию и открытый перелом руки.

Анастасия из Мариуполя серьезно пострадала во время бомбежки города российской авиацией. Девушку лечат в больнице Запорожья

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Война застала Анастасию в микрорайоне "Черемушки". Девушка пряталась от бомбежек в холодном подвале с другими жителями города. Спать приходилось сидя в коридоре.

Позже она ушла в другое укрытие, где получила контузию и открытый перелом руки. По словам девушки, она вышла подышать воздухом и в этом момент прогремел взрыв. В результате четырех человек разорвало на месте, а одному ребенку оторвало ножку.

Анастасию с ранениями доставили в МТМО, где должны были прооперировать 9 марта, но российская авиация совершила удар по больнице. В медучреждении не было военных, а лишь семьи с детьми и беременные. Девушка вспоминает, как под наркозом слышала чьи-то крики, стоны и плач.

После этого ее эвакуировали в больницу 17-го микрорайона, но и там российские оккупанты скидывали бомбы. Анастасия рассказала, что жилые дома рассыпались один за другим, а в больнице выбило стекла и третий этаж упал на второй. В связи с этим ее спустили в подвал больницы.

Она рассказала, как оккупанты вывел одну женщину и выстрелили в спину.

Анастасии повезло больше, она смогла добраться до Запорожья.

"Никто не думал, что такое будет с Мариуполем. Ничего не осталось. Надо рассказать правду! Каждого привести и показать, что сделали с нашим городом", - отметила девушка.

Как ранее сообщал УНИАН, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что в Мариуполе все еще находится 100 тысяч жителей, а еще 50 тысяч гражданских лиц ждут помощи и эвакуацию в селах на окраинах города. При этом российские военные продолжают бомбить город, сбрасывая бомбы на Азовсталь, где находятся люди.

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