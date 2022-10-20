ЧВК "Вагнер" срочно проводит подготовку нескольких сотен дополнительных наемников из числа заключенных для отправки в зону боевых действий.

Большинство членов российской ЧВК "Вагнер" ("Лига") составляют наемники из числа бывших заключенных, и на них также приходится наибольший процент погибших.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"К боевым действиям на территории Украины привлечено более 8 тыс. наемников ЧВК "Вагнера" ("Лига"). Большинство подразделений сейчас находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого соприкосновения. Подавляющую часть личного состава штурмовых отрядов указанной ЧВК составляют наемники, завербованные из числа заключенных", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что их задача – поддержка меньшей по численности группы опытных "контрактников". Большинство потерь среди "вагнеровцев" приходится на бывших заключенных.

"Чтобы не оказаться под угрозой "кадрового голода" ЧВК "Вагнер" срочно проводит подготовку нескольких сотен дополнительных наемников из числа заключенных для отправки в зону боевых действий", - добавили в разведке.

Вербовка заключенных на войну в Украину

Кремль начал незаконно привлекать к войне против Украины своих заключенных после громкого поражения под Харьковом. В сентябре появилось видео, как "повар Путина" Пригожин в одной из российских колоний лично призывал тамошних заключенных вступать в ряды "вагнеровцев".

Западные эксперты неоднократно замечали растущий дефицит живой силы у России. По состоянию на 14 октября в боях, по подтвержденным данным Генштаба ВСУ, уничтожено уже около 64 300 оккупантов.

Украинская разведка объясняет рекрут заключенных в России нехваткой желающих воевать против ВСУ.

Экспертная среда сходится во мнении, что завербованные заключенные качественно не заменят кадровых военных на поле боя.

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