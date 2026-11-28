В Европе и Украине заявляют, что Кушнер повторяет кремлевскую пропаганду.

Высокопоставленные политики в Киеве и среди европейских союзников Украины обрушились с критикой на спецпосланника Дональда Трампа по вопросам мира Джареда Кушнера после того, как тот похвалил российского лидера Владимира Путина. В Европе и Украине заявляют, что Кушнер повторяет кремлевскую пропаганду и предлагают отстранить его от должности посредника в мирных переговорах, пишет Politico.

Кушнер назвал конфликт в Украине "прокси-войной" (войной через посредников) между Европой и Россией. Он похвалил российского представителя Кирилла Дмитриева, назвав его "невероятным другом", при этом отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском куда менее лестно, отметив, что тот в прошлом "несправедливо" критиковал Трампа.

Эти высказывания прозвучали в непростой для отношений Киева и Белого дома момент. Зеленский продолжает настаивать на поставках американских зенитных ракетных комплексов Patriot, а мирные переговоры, организованные при посредничестве США в Абу-Даби в этом месяце, не привели к какому-либо прорыву.

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Интервью также вызвало гнев среди наиболее ярых сторонников Украины в Европе.

Родерих Кизеветтер из немецкой партии "Христианско-демократический союз" Фридриха Мерца заявил, что Вашингтон "не выступает в роли честного посредника", а, напротив, оказывает одностороннее давление на Украину. "При Трампе США выступают на стороне России", – заявил он.

По словам Мари-Агнес Штрак-Циммерман, возглавляющей комитет по безопасности и обороне в Европейском парламенте, трактовка событий как "опосредованной войны" (proxy war) – это "чистой воды кремлевская пропаганда". Она отметила, что после подобных высказываний Кушнера "вряд ли можно воспринимать всерьез" в качестве нейтрального посредника. Штрак-Циммерман добавила, что Белый дом, судя по всему, "предпочитает сидеть у Путина на коленях, а не работать ради достижения справедливого мира".

"Я давно говорю, что Уиткоффа и Кушнера нужно заменить, – заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Александр Мережко. – Они смотрят на Украину не просто как бизнесмены, ищущие сделок с Россией, а глазами самого Путина".

Мирные переговоры

Ранее президент США Дональд Трамп пояснил, почему назвал российского диктатора Владимира Путина своим другом для заключения мирного соглашения и сдерживания РФ. По его словам, враждебная риторика помешала бы переговорам, как это происходит в отношениях между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

СМИ также писали, что в Европе крайне скептически отнеслись к идее предоставления гарантий безопасности Украине на основании 5 статьи НАТО, которую выдвинул спецпредставитель Дональда Трампа Джаред Кушнер. Предложение Кушнера вызвало "недоумение" у европейцев, которые указывают на то, что нельзя быть членом НАТО "наполовину".

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