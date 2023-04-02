В результате вражеского удара повреждены многоэтажки и частные жилые дома.

В результате российского обстрела Константиновки Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро - ранены.

Как сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, захватчики обстреляли центральную часть города сегодня утром. По словам главы ОВА, многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома.

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены во время обстрела в Константиновке. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция", - отметил он.

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Кириленко добавил, что информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших будет обновляться.

Ситуация в Донецкой области - сегодня это стоит знать

На Донбассе уже длительное время идут ожесточенные бои между украинскими воинами и российскими захватчиками. По данным Генштаба ВСУ, самые ожесточенные боевые действия продолжаются за районы Авдеевки, Бахмута и Марьинки.

В Генштабе добавили, что оккупанты, не имея желаемых результатов на поле боя, продолжают цинично воевать против мирных людей. Стоит отметить, что 1 апреля противники ударили баллистическими ракетами по гражданским объектам Авдеевки и Дружковки, погибли и ранены гражданские.

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