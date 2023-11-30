На Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работиного.

В течение суток на фронте произошло 73 боевых столкновения, российские оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток произошло 73 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отбиты семь атак", - отметили в Генштабе.

На этом направлении оккупанты также нанесли авиационный удар возле Ивановки Харьковской области, а под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

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На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области, где Силами обороны было отбито четыре атаки. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов.

В то же время на Бахмутском направлении украинские воины отбили 21 вражескую атаку вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем на этом направлении оказались более 20 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия возле Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь наши защитники отбили 15 атак", - говорится в сообщении и отмечается, что артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись около 15 населенных пунктов.

Кроме того, на Марьинском направлении захватчики, также при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили девять атак. Под артиллерийским и минометным огнем здесь оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, но обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов.

"На Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работиного Запорожской области. Также наши защитники отбили три атаки оккупантов западнее ивового Запорожской области", - рассказали в Генштабе.

На этом направлении враг нанес авиационные удары в районах Каменки и Новоандреевки Запорожской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении оккупанты, в частности нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Тягинка и Крынки Херсонской области. Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Война в Украине - последние новости

В своей вечерней сводке сегодня, 30 ноября, Генштаб проинформировал, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одного - по зенитно-ракетному комплексу российских захватчиков.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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