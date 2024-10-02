Россияне понимают, что у них будут безумные потери, но все равно штурмуют, отметил боец.

На Угледарском направлении фронта в Украине российские войска проводят десятки "суицидальных" атак в день. Об этом в интервью УНИАН рассказал разведчик 1-го ОШБ "Да Винчи" Виталий с позывным "Грива".

"Россияне понимают, что будут безумные потери, но все равно могут идти, штурмовать, заходить в эти посадки, пытаться проводить какие-то действия. Бои с ними даются достаточно тяжело. Десятки суицидальных атак в день. Они готовы за день списать роту, штурмуя одну посадку. Большинство не возвращается из штурма, погибает, и для них это допустимо", - отметил боец.

По его словам, традиционно, для любых маневров военные используют так называемый "серачок" - время суток, когда возможности наблюдения ниже, - рано утром или вечером. Россияне же часто предпринимает штурмовые действия именно днем, рассказал "Грива", что свидетельствует об их "суицидальности".

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"Были случаи, когда нас и смежные позиции штурмовали до шести единиц техники, и таких штурмов в день может быть несколько. К сожалению, они хорошо эту бронетехнику обустраивают, зашиваются РЭБами, обшиваются "сараями", сетками, которые тоже снижают эффективность работы наших ударных дронов. За счет этого они становятся менее уязвимыми, и моментами могут привести штурмовую пехоту к нашим позициям", - добавил разведчик.

Захват Угледара - что сообщалось

Напомним, днем 2 октября в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявили, что Силы обороны Украины вышли из города Угледар Донецкой област.

В группировке отметили, что армия РФ понесла многочисленные потери в результате длительных боев за город, но сумела "направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону".

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