'На Угледарском направлении россияне готовы за день 'списать' роту, штурмуя одну посадку', - разведчик Виталий Мамец

Воин рассказал, как украинцы дешевыми дронами уничтожают дорогие российские "птички", и почему любят контент от вражеских "военкоров".

Офицер, разведчик 1-го ОШБ "Да Винчи" Виталий "Грива" Мамец рассказал УНИАН о тяжелых боях на Угледарском направлении, за что благодарить "военкоров" РФ, и как украинские разработки помогают уничтожать врага.

Виталий, что сейчас происходит на вашем участке фронта?

Сейчас наше подразделение пытается стабилизировать ситуацию, которая осложнялась на этом направлении последние месяцы. Почти ежедневно мы отражаем механизированные штурмы. У противника есть огромные ресурсы, которые он применяет, и, к сожалению, моментами имеет успех.

На нашем участке, линия соприкосновения - это несколько лесополос. Несмотря на то, что деревья еще зеленые, они полностью выжжены, уничтожены, снесены. Нет ни одного укрытия в "серой зоне", везде воронки. Но есть целое кладбище бронетехники противника, несколько десятков единиц конкретно на нашем участке.

Ситуация здесь чрезвычайно сложная. И нам сейчас необходимо получать преимущество.

Какие сильные стороны у врага на этом направлении?

Из сильных сторон я бы, в первую очередь, очертил его огромную численность. Противник постоянно получает пополнение, имеет людей, бронетехнику, другие необходимые средства.

Россияне понимают, что будут огромные потери, но все равно могут идти, штурмовать, заходить в эти посадки, пытаться проводить какие-то действия. Бои с ними даются достаточно тяжело. Десятки суицидальных атак за день. Они готовы за день списать роту, штурмуя одну посадку. Большинство не возвращается со штурма, погибает, и для них это допустимо.

Проиллюстрирую их суицидальность на примере. Традиционно, для любых маневров используется так называемый "синяк" - рано утром возможности наблюдения становятся немного ниже. Во-первых, дневные дроны еще нормально не видят, не хватает света. Во-вторых, из-за разницы температуры тепловизионные камеры тоже менее эффективны. Аналогично вечером, когда мы переходим к ночи. Однако противник часто прибегает к штурмовым действиям именно днем. Это может быть в 9, в 12, в 16, абсолютно в любое время.

Много ли техники используют россияне во время штурмов?

Были случаи, когда нас и смежные позиции штурмовало до шести единиц техники, и таких штурмов в день может быть несколько.

К сожалению, они хорошо эту бронетехнику обустраивают, зашиваются РЭБами, обшиваются "сараями", сетками, которые тоже снижают эффективность работы наших ударных дронов. За счет этого, они становятся менее уязвимыми, и моментами могут привести штурмовую пехоту к нашим позициям.

Был случай, когда противник попытался штурмовать наши позиции на так называемой Шишизе (советский грузовой автомобиль ГАЗ-66, - УНИАН). Машина так же была обшита сетками, обварена защитой от кумулятивных боеприпасов. К счастью, ее удалось взорвать. Но то, что они готовы использовать даже такую, абсолютно небронированную технику для штурмов, тоже свидетельствует об абсолютном обесценивании жизни их личного состава, абсолютной маниакальности в действиях командиров.

У вашего подразделения есть внутренняя статистика? Сколько было уничтожено техники? Какие победы для вас самые важные?

Крайне трудно в таком динамичном состоянии вести определенную статистику. Но, когда до этого мы были на Запорожском направлении, то имели весомые успехи в контрбатарейной работе и противодействии вражеским расчетам БПЛА. Примерно за три месяца, нам удалось уничтожить около 12 минометов противника и 7 гаубиц, 122-го, 152-го калибра.

Это значительно снизило возможности противника вести артиллерийские обстрелы наших позиций, его наступательный потенциал. И существенно снизило наши потери. В значительной степени, это позволило стабилизировать ситуацию на том участке.

Из тяжелой техники у нас на счету есть одна поврежденная САУ "Мста Б" (опять же, огневое поражение было нанесено FPV-дроном). И есть та бронетехника, которую мы разбиваем при попытках штурмов: танки, БМП, мотолыги.

Кроме того, на Запорожском направлении мы имели значительные успехи в противодействии крупным разведывательным БПЛА. Сбили три "суперкамеры" с помощью дешевых FPV-дронов. Я смотрел на сайте разработчика, такой борт стоит миллион двести тысяч рублей (более 500 тыс грн, - УНИАН). Это в десятки раз дороже нашего дрона, который его сбил.

Можете подробнее рассказать о каком-то эпизоде контрбатарейной борьбы?

Была одна артиллерийская установка, которую мы уничтожали около недели. Мы ее нашли с помощью контрбатарейных радаров, а с помощью "крыльев" нанесли огневое поражение.

К сожалению, ствольную артиллерию достаточно трудно уничтожить. Это не танк, не САУ, не какая-то БМП, которая загорится и взорвется. В ствольную артиллерию достаточно трудно попасть, ее трудно повредить, довести до такого состояния, чтобы она была не ремонтопригодна и абсолютно уничтожена. Была история, что мы повредили пушку, но противник в тот же день перевез запасную деталь, поменял и стоял дальше. Но в итоге мы ее добили.

Это западная техника помогает в контрбатарейной борьбе?

И западная, и отечественная. Есть украинская разработка, которая базируется на достаточно примитивных, очевидных и простых принципах. Однако сама идея и ее реализация - гениальные. Она относительно дешевая, недорогая, простая в использовании и дает результат.

Обычно, простота и дает результат. Когда мы были на Запорожье, противник начал активно применять FPV-крылья - дроны-камикадзе, но на крыльях (это не "Ланцет", который стоит десятки тысяч долларов). "Слепили" какую-то простую конструкцию из труб, пенопласта, примитивных китайских плат, и там была какая-то самопальная бомба. Стоимость такого дрона - 500 долларов, но он способен лететь значительно дальше и переносить больше полезного груза.

Примитивность, простота - очень весомые. Дешевле в этом случае означает больше, а чем больше, тем большее преимущество.

Благодаря чему ваше подразделение достигло таких результатов?

Я довольно часто употребляю фразу: "скоординированные усилия". Как по мне, это и является секретом нашего успеха.

Сейчас увеличить количество средств, увеличить количество людей чрезвычайно трудно. Очень часто для того, чтобы достигать результатов, нужно понимать: кто стоит по соседству с тобой, какие у него возможности, средства и проблемы. Нужно банальное умение с другими подразделениями найти общий язык, объясниться, выстроить нормальные отношения. То есть, надо просто налаживать взаимодействие и полностью реализовывать потенциал.

Но иногда помогают "военкоры" врага. Они открыто рассказывают о своих "военных хитростях", например, как делают макеты, как эти макеты выглядят. Показывают, какие у них есть дроны, как они их запускают, и многое другое. Они молодцы в этом плане. Пусть снимают такой контент. Мы его любим.

Что бы вы усилили в своем подразделении? Что нужно развивать, чтобы быть более эффективными?

У нас развивается направление артиллерийской разведки. Мы называем ее артиллерийской, но она объединяет все усилия, связанные с нанесением эшелонированного огневого поражения. Принцип заключается в том, чтобы скоординировано действовать, анализировать, систематизировать информацию из всех возможных источников разведки и наносить огневое поражение. Работаем с артиллерией, с ударными дронами, с различными смежными подразделениями, которые здесь находятся.

Собственно, это позволяет действовать на опережение, противодействовать не только штурмовой пехоте, которая к нам подходит. Мы уничтожаем артиллерию, минометы, находим расчеты операторов БПЛА. Это существенно снижает наступательный потенциал противника и делает штурмы почти невозможными.

Чего сейчас не хватает?

Всего. Не хватает всего. Не хватает людей, не хватает средств, не хватает боеприпасов, не хватает дронов. Их никогда не может быть достаточно. Не хватает всего. Нужно все.

Мы сейчас собираем на ремонт и обслуживание автомобилей, которые используются для боевых задач, на дроны и оборудование для работы экипажей (антенны, кабели, старлинки и т.д.). Помочь можно по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/2R1TEAvU9Y