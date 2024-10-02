В частности, издание отмечает выгодное расположение Угледара - высотные жилые дома на возвышенной равнине посреди ровных полей.

Украинские войска официально объявили о своем отступлении из Угледара. При этом, как пишет Bloomberg, сдача города, который является "стратегическим форпостом на линии фронта в Донецкой области", даст россиянам неоспоримое преимущество.

В частности, издание отмечает выгодное расположение Угледара накануне зимы: высотные жилые дома расположены на возвышенной равнине посреди ровных полей.

Кроме того, город находится всего в нескольких километрах от контролируемой Россией железнодорой дороги из Донецка в Крым, которая выступает для Кремля альтернативой Крымскому мосту.

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Угледар - новости

Сегодня аналитики DeepState заявили, что Украина полностью потеряла контроль над Волновахским районом Донецкой области. Впоследствии Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" официально сообщила, что Силы обороны Украины вышли из Угледара, чтобы избежать угрозы окружения города.

Как писало издание NYT, поражение в Угледаре станет как стратегической потерей для украинских военных, так и символическим ударом, учитывая ту центральную роль, которую этот город сыграл в сдерживании российского натиска. Издание отмечало, что потеря Угледара усложнит оборону Покровска и усилит российские линии снабжения.

Как заявил военный обозреватель Денис Попович, с потерей Угледара опасность усилится для южного фланга Покровского направления, Невельского кармана и в особенности Курахово. кроме того, по его мнению, враг будет пытаться перекрыть логистические пути в Селидово, чтобы заставить наших защитников отойти от этого города.

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