Подступы к городу сегодня фактически усеяны телами убитых путинских военных.

В районе Соледара продолжаются жестокие бои, враг безуспешно пытается прорвать оборону и несет значительные потери. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Жестокие и тяжелые бои сейчас идут в районе Соледара на Бахмутском направлении. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно сражаются. Враг пытается безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери", - отметила она.

По словам Маляр, подступы к городу сегодня фактически усеяны телами убитых путинских военных. "Несмотря на это, они движутся прямо по телам своих погибших бойцов", - уточнила замминистра.

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Она подчеркнула, что украинские защитники и защитницы проявляют максимальную стойкость и героизм.

Ситуация в Соледаре

Как сообщал УНИАН, вечером 10 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские бойцы мужественно держат оборону Соледара продолжаются тяжелые бои. Она отметила, что враг не обращает внимания на большие потери своего личного состава и продолжает активный штурм.

11 января в Вооруженных силах Украины опровергли заявления "вагнеровцев" о взятии города Соледар под контроль россиян.

Сегодня, 12 января, в командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщили, что свыше 100 российских оккупантов уничтожены в районе Соледара.

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