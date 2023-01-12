На Бахмутском направлении пограничники уничтожили группу "вагнеровцев" с тяжелым вооружением, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что пограничная аэроразведка обнаружила группу российских наемников с тяжелым вооружением, которые планировали захватить новые позиции.
"На командном пункте нашего подразделения, в режиме онлайн, решили дать встречный бой. Благодаря своевременной информации с дрона пограничники опередили противника в открытии огня", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что внезапным ударом во фланг враг уничтожен.
"Вагнеровцы" сгорели вместе со своим планом", - сообщили пограничники.
Бои за Бахмут и Соледар - актуальные новости
Сегодня, 12 января, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что жестокие и тяжелые бои продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. По ее информации, враг пытается безуспешно прорвать украинскую оборону и захватить Соледар, однако несет большие потери.
В командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сегодня сообщили, что более 100 российских оккупантов уничтожено в районе Соледара.
11 января в Вооруженных силах Украины опровергли заявления "вагнеровцев" о взятии Соледара под контроль россиян.